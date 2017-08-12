Россия начала поставки пшеницы в Венесуэлу

2017-08-12 05:08 | www.apa.az | 7

Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу в рамках договоренностей между Москвой и Каракасом, заключенных в мае этого года.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом написал посол страны в России Карлос Фариа в своем твиттере.

«Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу 9 августа», - написал Фариа. В июне посол сообщил, что поставки пшеницы начнутся в августе. Тогда Фариа отметил, что это будет означать «укрепление российско-венесуэльского сотрудничества и удар по экономической войне».

Отмечалось, что речь может идти примерно о 60 тыс. тонн российской пшеницы в месяц.