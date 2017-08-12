В результате землетрясения в Перу погиб один человек, двое пострадали - ОБНОВЛЕНО

2017-08-12 05:26 | www.apa.az | 4

В результате землетрясения магнитудой 5,6 на юге Перу погиб один человек.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщил губернатор департамента Арекипа Ямилу Осорио.

По ее словам, землетрясение вызвало оползни на дорогах, от одного из которых погиб один человек. Еще двое пострадали.

Глава департамента добавила, что местные власти работают над устранением последствий оползней.

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Перу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, подземные толчки были зафиксированы в в 89 километрах к северо-западу от города Камана. Очаг землетрясения залегал на глубине 34,7 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.