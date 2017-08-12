Trump Kuzey Kore'ye yönelik tehditlerine devam ediyor

2017-08-12 05:46 | www.trend.az | 1

Twitter hesabından Kuzey Kore'ye yönelik sert açıklamalarından sonra tatilini geçirdiği New Jersey'deki golf kulübünde gazetecilerle bir araya gelen Trump, Pyongyang'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Açıklamalarının tansiyonu yükselttiğine yönelik eleştirileri yanıtlayan Trump, "Bu ülkede benim söylediklerimden mutlu olan onlarca milyon insan var çünkü nihayet ülkemiz ve gerçekten ulusumuz ve dostlarımız için dik duran bir başkan var." dedi.

Trump, Kim Jong-un'u kastederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanın bana bu adamın yaptıkları yanına kalmayacak. Açık bir şekilde bir tehdit savurursa -ki bunu yıllardır yapıyor, ailesi yıllarca yaptı- veya Guam'a ya da Amerikan toprakları veya bir müttefikine yönelik bir şey yaparsa bundan gerçekten pişman olacak ve gerçekten çabuk pişman olacak."

Twitter hesabında paylaştığı "silahlarımız dolu ve hedeflerine kilitli" ifadesinin sorulması üzerine Trump, sözlerinin oldukça açık olduğunu, her şeyi dikkatlice ele aldıklarını ve sözlerinin ağırlığının iyi anlaşıldığını umduğunu dile getirdi.

Donald Trump, "Kastettiğim şeyi söyledim ve umuyorum ki tam olarak ne söylediğim ve o sözlerin anlamlarını anlamışlardır." açıklamasını yaptı.

"Mücadele etmekten başka seçeneğim kalmadı"

Daha sonra Trump'a, ABD'nin Kuzey Kore ile gizli kanallardan iletişim kurduğu iddialarını hatırlatıldı. Bunun üzerine Trump, artık görüşmelerde bir ilerlemenin olup olmamasını konuşmadıklarını ifade etti.

Kendisinden önceki hükümetlerin Pyongyang'a yüklenmediği görüşünü savunan Trump, "Benim mücadele etmekten başka seçeneğim kalmadı ve ben de mücadele ediyorum. Ya çok çok kısa bir sürede başarılı olacağız ya da başka bir şekilde başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA