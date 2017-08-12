Трамп отказал президенту Венесуэлы в телефонной беседе

2017-08-12 06:17 | www.apa.az | 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, однако американский лидер согласен говорить с главой Боливарианской Республики только после восстановления в ней демократии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, это отмечается в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы перед лицом продолжающегося притеснения со стороны режима Мадуро. Президент Трамп с радостью переговорит с лидером Венесуэлы, как только в стране будет восстановлена демократия", - говорится в заявлении.

В Белом доме пояснили это тем, что с начала работы Трампа в Овальном кабинете администрация США выступала с требованиями проведения честных выборов, освобождения политических заключенных, прекращения подавления народа, но все призывы "остались без ответа". "Вместо этого Мадуро выбрал путь диктатуры", — говорится в сообщении.