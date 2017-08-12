Неизвестные расстреляли полицейских в пригороде столицы Мексики

2017-08-12 06:23 | www.trend.az | 4

Двое сотрудников полиции были убиты неизвестными преступниками в Экатепеке, пригороде Мехико, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Noticias MVS.

Стражи порядка патрулировали район, когда двое мужчин открыли по ним огонь. Нападавшим удалось скрыться с места преступления, власти ведут их поиск. О возможных причинах инцидента пока нет информации.

В Экатепеке проживают более 1,6 млн человек, он считается одним из наиболее густонаселенных и опасных пригородов Мехико.