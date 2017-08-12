В Китае пять человек стали жертвами торнадо

2017-08-12 08:32 | www.trend.az | 4

По меньшей мере пять человек погибли в пятницу в результате торнадо в Автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, более 50 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Отмечается, что торнадо обрушился в пятницу около 16.00 по местному времени в хошуне (уезде) Хэшигтэн-Ци и в хошуне Оннюд-Ци городского округа Чифэн.

Стихия нанесла значительный урон нескольким поселкам, разрушены множество частных домов.