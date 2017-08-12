В Египте в результате столкновения поездов погибло 49 человек

2017-08-12 09:27 | www.oxu.az | 5

Число погибших в результате столкновения поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 49 человек.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report,губернатор Александрии Мухаммед Султан ранее заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.

Еще 123 египтянина получили травмы различной степени тяжести.

Следовавший из Каира пассажирский состав на полном ходу врезался в остановившийся из-за поломки поезд Порт-Саид - Александрия. В результате тепловоз и два вагона сошли с рельсов.

И.Ф.