В Египте в результате столкновения поездов погибло 49 человек
2017-08-12 09:27 | www.oxu.az | 5
Число погибших в результате столкновения поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 49 человек.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report,губернатор Александрии Мухаммед Султан ранее заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.
Еще 123 египтянина получили травмы различной степени тяжести.
Следовавший из Каира пассажирский состав на полном ходу врезался в остановившийся из-за поломки поезд Порт-Саид - Александрия. В результате тепловоз и два вагона сошли с рельсов.
И.Ф.