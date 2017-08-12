Жена разбила кувалдой дорогое авто, изменившего ей мужа - ВИДЕО

2017-08-12 09:38 | www.oxu.az | 5

В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как ревнивая жена разбивает кувалдой BMW мужа, изменившего ей после 10 лет брака.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Vesti, по словам женщины, у ее супруга была всего одна интрижка на стороне, однако за нее изменнику придется поплатиться машиной.

«Надеюсь, оно того стоило», — отметила женщина.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как женщина разбивает кувалдой стекла в дорогом автомобиле. По словам оскорбленной супруги, у нее есть аудиодоказательства измены мужа. «Я узнаю твой голос где угодно», — крикнула разгневанная жена.

«Скоро я получу видеозаписи из твоего трейлера, и тогда мне все станет ясно», — крикнула женщина. Она добавила, что за 10 лет замужества ни разу не била посуду, однако в этот раз стерпеть не смогла.

И.Ф.