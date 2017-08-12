Трамп не исключил военного вмешательства в Венесуэле

2017-08-12 09:50 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, по мнению Трампа, у США есть войска "по всему и миру и очень-очень далеко".

«Мы рассматриваем много вариантов (действий) в отношении Венесуэлы. И кроме того, я бы не исключал и военного варианта. Венесуэла не очень далеко. И люди (там) страдают. И умирают. У нас есть множество вариантов применительно к Венесуэле, в том числе военный», - заключил глава государства.

И.Ф.