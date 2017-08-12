В Омске 40 голодных кошек обглодали умершего хозяина

2017-08-12 10:11 | www.oxu.az | 5

В Омске обнаружили тело пенсионера, обглоданное 40 его кошками.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, сами животные после этого принялись есть друг друга.

Как отмечается, пенсионера в последний раз видели в начале июля. Однако местные жители не подняли паники, так как мужчина был нелюдим и чаще дальше ближайшего магазина не ходил.

Обеспокоенные соседи сообщили квартальной о том, что пенсионер не появляется ни на улице, ни в магазине. Все вместе обошли дом, но ничего странного не заметили.Мужчина проживал один в частном доме и был нелюдим, поэтому произошедшее заметили не сразу.

Тело мужчины обнаружили только 10 августа. Неподалёку от него находилась одна живая кошка и несколько умерших. Как предполагается, некоторые питомцы могли убежать.

И.Ф.