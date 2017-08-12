В Габале завершился ХIII Всемирный скаутский молодежный форум (ФОТО)

2017-08-12 10:13 | www.trend.az | 3

Подведены итоги XIII Всемирного скаутского молодежного форума, проходившего в Габалинском районе с 7 августа. В форуме, организованном Всемирной организацией скаутского движения и Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, приняли участие 320 молодых скаутов из 133 стран, передает АЗЕРТАДЖ.

Форум, проходивший в отеле Qafqaz Resorte в Габале под девизом «Мечтай, верь и действуй», считается платформой для налаживания общения между скаутами в возрасте 18-26 лет и обмена молодыми лидерами своими идеями. Нынешний форум по числу участников и разнообразию представленных стран является самым большим слетом в истории скаутского движения. Так, последний форум прошел в Словении с участием скаутов из 95 стран. На Габалинском форуме молодые скауты приняли участие в сессиях и презентациях, посвященных активной гражданской позиции и лидерству.

Всемирный скаутский молодежный форум создал уникальные возможности для молодых людей, желающих стать лидерами и внести вклад в будущее движения. Участники выступили с презентациями о своей социальной деятельности, успехах в развитии общества и индивидуальных проектах. Они провели обсуждения на различные темы, касающиеся происходящих в мире процессов. В рамках завершившегося 10 августа форума был организован вечер культуры, на котором каждый участник смог продемонстрировать историю и традиции, национальную одежду, кухню, музыку и танцы своей страны. В свободное время молодые люди участвовали в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, совершили экскурсии по достопримечательностям Габалы, сфотографировались на память. На пленарных заседаниях участники форума провели обсуждения на такие темы, как лидерство молодых, активная гражданская позиция и др., а также обменялись мнениями о реализации молодежных программ.

На форуме были избраны новые члены, молодые консультанты Всемирного скаутского комитета на 2017-2020 годы. Основная цель молодых консультантов – создать возможность для повышения роли молодежи в процессе принятия решений во Всемирной организации скаутского движения. После XIII Всемирного скаутского молодежного форума на следующей неделе, то есть 14-18 августа, в Бакинском конгресс-центре состоится 41-я Всемирная скаутская конференция с участием молодых лидеров.

Отметим, что Всемирное скаутское движение функционирует в 224 странах и регионах мира и объединяет в своих рядах 40 миллионов членов. Цель созданного в 1907 году скаутского движения – содействовать тому, чтобы молодые люди формировались как личности, играли конструктивную роль в обществе, участвовали в создании лучшего мира. Ассоциации скаутов Азербайджана приступила к деятельности в 1997 году, а в 2000 году стала членом Всемирного скаутского движения. Ассоциация скаутов Азербайджана, играющая важную роль в воспитании молодого поколения в нашей стране, имеет более 1750 членов в 16 регионах страны.