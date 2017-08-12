ГЭЦ предупредила абитуриентов

2017-08-12 10:36 | www.oxu.az | 3

Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) предупредила ставших студентами абитуриентов пройти регистрацию в поступившие ВУЗ-ы в период 15-25 августа, передает Oxu.Az ссылкой на пресс-службу ГЭК.

По словам пресс-службы ГЭЦ, не прохождение регистрации в установленные сроки будет расцениваться как отказ абитуриента по размещению по соответствующей специальности. В результате ВУЗ поступления не получит приказ о зачисление абитуриента.

Отметим что, ГЭЦ объявила результаты конкурса для поступления в ВУЗы для учебного года 2017/2018.

Абитуриенты смогут узнать результаты на интернет сайте ГЭЦ или отправив «номер работы» на 7727.

Список поступивших абитуриентов будет опубликован 12-го августа (во второй половине дня) в седьмом выпуске журнала «Абитуриент».

В конкурсе для поступления в ВУЗы участвовала 42804 человек.

Из них 36381абитуриентов поступило в ВУЗы. 11728 человек, завоевавших имя студента будут учиться за счет государственного бюджета, , 24653 человек- за свой счет.

Список незанятых (вакантных) плановых мест в ВУЗы будет опубликован в восьмом выпуске журнала «Абитуриент».

Выбор специальностей на эти места будет проводиться 15-19 августа по интернету. Абитуриенты в своем электронном заявлении помимо специальностей по незанятым (вакантным) плановым местам в ВУЗы, могут отметить и коды специальностей в средне специальные учебные заведения (колледжи). Конкурс на специальности в средне специальных учебных заведениях был опубликован в пятом номере журнала «Абитуриент». Журналы можно приобрести в киосках, расположенных по адресу – г.Баку, Насиминский район, ул. А.Саламзадэ 28 или Ясамальский район, ул.Микайыла Мушвига 1М.

Его также можно заказать на сайте www.abiturient.az .

И.Ф.