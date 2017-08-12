ГЭЦ предупредила абитуриентов
2017-08-12 10:36 | www.oxu.az | 3
Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) предупредила ставших студентами абитуриентов пройти регистрацию в поступившие ВУЗ-ы в период 15-25 августа, передает Oxu.Az ссылкой на пресс-службу ГЭК.
По словам пресс-службы ГЭЦ, не прохождение регистрации в установленные сроки будет расцениваться как отказ абитуриента по размещению по соответствующей специальности. В результате ВУЗ поступления не получит приказ о зачисление абитуриента.
Отметим что, ГЭЦ объявила результаты конкурса для поступления в ВУЗы для учебного года 2017/2018.
Абитуриенты смогут узнать результаты на интернет сайте ГЭЦ или отправив «номер работы» на 7727.
Список поступивших абитуриентов будет опубликован 12-го августа (во второй половине дня) в седьмом выпуске журнала «Абитуриент».
В конкурсе для поступления в ВУЗы участвовала 42804 человек.
Из них 36381абитуриентов поступило в ВУЗы. 11728 человек, завоевавших имя студента будут учиться за счет государственного бюджета, , 24653 человек- за свой счет.
Список незанятых (вакантных) плановых мест в ВУЗы будет опубликован в восьмом выпуске журнала «Абитуриент».
Выбор специальностей на эти места будет проводиться 15-19 августа по интернету. Абитуриенты в своем электронном заявлении помимо специальностей по незанятым (вакантным) плановым местам в ВУЗы, могут отметить и коды специальностей в средне специальные учебные заведения (колледжи). Конкурс на специальности в средне специальных учебных заведениях был опубликован в пятом номере журнала «Абитуриент». Журналы можно приобрести в киосках, расположенных по адресу – г.Баку, Насиминский район, ул. А.Саламзадэ 28 или Ясамальский район, ул.Микайыла Мушвига 1М.
Его также можно заказать на сайте www.abiturient.az .
И.Ф.