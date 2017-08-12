«Маугли» вновь сразиться с голландцем Эрролом Циммерманом

2017-08-12 11:01 | www.oxu.az | 4

В Грозном 23 августа состоится бой-реванш между азербайджанским кикбоксером Забитом Самедовым и голландцем Эрролом Циммерманом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, бой состоится в рамках международного турнира по кикбоксингу в память первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Отметим, что в 2008 году в финале Гран-при Европы судьи отдали победу Э.Циммерману, однако команда З.Самедова не согласилась с этим решением.

И.Ф.