Стали известны имена пострадавших в результате ДТП в Шамахы - ОБНОВЛЕНО

2017-08-12 11:13 | www.apa.az | 7

Стали известны имена 8 пострадавших в результате тяжелого ДТП в Шамахы.

Как сообщает местное бюро АПА, вчера ночью около 22:30 на автодороге Шемаха-Пиргулу произошло ДТП. Автомобиль марки ВАЗ 2106, съехав с дороги, сорвался в 70-метровый овраг. В результате аварии 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшими оказались Фархадов Али Губад оглу (2003 г.р.), Исгандеров Тарлан Элман оглу (2002 г.р.), Бабакишиев Зовгани Амрали оглу (1994 г.р.), Джабиев Сахават Джамаледдин оглу (1988 г.р.), Гаджиев Руфат Ровшан оглу (2002 г.р.), Гусейнов Мухтар Гусейн оглу (1995 г.р.), Садыгов Играр Муххаммедали оглу (1997 г.р.), Керимов Хатаи Эльтон оглу (1991 г.р.). Все они были госпитализированы. В связи с тем, что состояние 4 тяжелое, они были помещены в реанимационное отделение. Также стало известно, что скончался Джабиев Сахават Джамаледдин оглу (1988 г.р.).

Все пострадавшие сотрудники работали официантами в одном ресторане. ДТП произошло, когда они возвращались домой после рабочего дня. По данным водитель был пьяным.

По факту ведется расследование.

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23:43

В Шамахинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает местное бюро АПА, инцидент зарегистрирован на автодороге Шамахы-Пиркули.

Автомобиль марки ВАЗ 2106, съехав с дороги, сорвался в 70-метровый овраг. В результате аварии 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние трех из них оценивается как тяжелое. Личности пострадавших устанавливаются. По предварительным данным, все пострадавшие сотрудники одного из ресторанов, которые возвращались домой после рабочего дня.

По факту ведется расследование.