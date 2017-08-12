В Афганистане 16 человек погибли из-за минометного обстрела

2017-08-12 11:15 | www.oxu.az | 6

Не менее 16 человек, включая 10 детей, погибли в результате минометного обстрела в афганской провинции Фарьяб, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Начальник районной полиции Ниаматулла Тофан (Niamatullah Tofan) заявил, что обстрел в районе Давлат Абад произошел в пятницу и привел к жертвам среди гражданского населения.

По его словам, между силами безопасности страны и боевиками движения «Талибан» произошло столкновение, в ходе которого стороны применяли тяжелое вооружение. Он добавил, что неясно, кто именно выпустил мину, которая привела к гибели людей.

И.Ф.