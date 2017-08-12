Армянская диаспора США терпит новое поражение на поприще «искусства»

2017-08-12 11:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Американский торговый центр Americana at Brand отказался разместить рекламный щит о якобы документальном фильме, повествующем о так называемом «геноциде армян», назвав его «слишком политическим», чем вызвал гнев армянской диаспоры США, которая задействовала все силы, чтобы заставить американских предпринимателей посочувствовать несчастным армянам.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году т.н. "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду т.н. "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

Фильм «Архитекторы отрицания», по заявлению армянского лобби США, направлен на повышение осведомленности о так называемом «геноциде армян» и нарушениях прав человека, которые происходят сегодня, сообщает Asbarez.

4 и 8 августа представительство Армянского национального комитета Америки в Глендейле направило письмо руководству торгового центра с просьбой незамедлительно встретиться и принять меры для исправления этой ситуации. На сегодняшний день The Americana at Brand – Caruso не ответил на письма и звонки.

Также армянская диаспора США задействовала в травле проармянского сенатора Энтони Дж. Портарино, который также направил письмо The Americana at Brand – Caruso с призывом пересмотреть решение и разрешить рекламу фильма.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)