İran sınırına inşa edilecek duvar kışa girmeden bitecek

2017-08-12 11:34 | www.trend.az | 1

Salı günü inşasına başlanan 144 kilometrelik duvar hakkında Başbakanlık Toplu konut İdaresi (TOKİ) açıklamalarda bulundu. Deutsche Welle Türkçe’ye konuşan TOKİ basın danışmanlığı, duvarın Iğdır ve Ağrı sınırında inşa edileceğini açıkladı. Yetkililer, duvarın 57.2 kilometrelik kısmının Iğdır’da geriye kalan 86.8 kilometrelik bölümünün ise Ağrı sınırında inşa edileceğini söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Iğdır sınırındaki duvarın iki ay içerisinde, Ağrı’daki çalışmaların ise kış dönemine girilmeden bitirilmesinin öngörüldüğü belirtildi. TOKİ açıklamasında, “Fakat arazinin elverişsizliği, mayınlı arazilerden ötürü inşa edilecek duvarın bitirilmesi konusunda gecikme yaşanabilir” ifadesi kullanıldı.