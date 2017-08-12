Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 38 градусов

2017-08-12 11:47 | www.apa.az | 4

13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 32-37°, в Баку ночью 23-25°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 60-65%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.