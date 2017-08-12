Звездный дождь прольется на Землю в предстоящие выходные

2017-08-12 11:42 | www.oxu.az | 4

В ночь с субботы на воскерсение земляне смогут наблюдать наибольший метеоритный поток из зафиксированных ранее, сообщает Oxu.Az со ссылкой на vesti-ukr.com.

В ночь с 12 на 13 августа в небе будет наблюдаться максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 10-20 метеоров в час. Искать метеоры надо в северо-восточной части неба, высоко над горизонтом, чуть южнее созвездия Кассиопея.

В этом году наблюдению может помешать свет Луны. Однако самые яркие метеоры, которыми и характеризуется поток Персеиды, разглядеть удастся. При столкновении атмосферы Земли с более крупными частицами мы сможем увидеть наиболее яркие метеоры - болиды. Поток осветит небо ночью и будет виден даже днем. Следующий подобный метеоритный дождь ожидается через 96 лет.

И.Ф.