130 firari vatandaşlıktan çıkartılıyor

2017-08-12 11:45 | www.trend.az | 1

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 130 firari hakkında "5 Haziran 2017 tarihinde yurda dön" çağrısında bulunulmuştu. 130 FİRARİDEN SES YOK Aradan geçen sürede Fetullah Gülen, Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil, HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 130 firariden ses çıkmadı. SON GÜN 5 EYLÜL Firari 130 ismin için kritik tarih 5 Eylül. Kararın 5 Haziran’da yayımlanmasının ardından şüpheliler için 90 günlük süre verilmişti. Bu süre Eylül ayında doluyor. Firariler, 5 Eylül tarihinden önce Türkiye’ye giriş yapıp teslim olmazsa vatandaşlıktan atılacak. Haklarında davalar devam eden firariler, vatandaşlıktan atılsa bile bulundukları ülkelerden Türkiye’ye iade edilmelerinin yolu kapanmayacak. "YARGILAMAYA ENGEL OLMAZ" Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, Gülen ve beraberindeki firarinin yurda dönmemesi halinde iade ve yargılama süreçlerini değerlendirdi. Türk vatandaşlığında çıkarılma işleminin İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını söyleyen Şen, “Gülen’in de aralarında bulunduğu 130 firarinin yurda dönmesi için günler kaldı. Eğer firariler yurda dönmez ise bakanlık kararıyla ister bir kısmı ister tamamı Türk vatandaşlığından çıkarılacaktır. Bu sürece ne savcılık ne de mahkeme müdahale edebilir. Vatandaşlığından çıkartılan 130 firari Anayasa’dan kaynaklanan haklarını kaybedecektir. Firariler vatandaşlık haklarını kaybetse bile bu yargılanma süreçlerine engel olmayacaktır” dedi.

Kaynak: Bölge Postası