В Иране сель стал причиной гибели 11 человек

2017-08-12 12:14 | www.oxu.az | 5

В Иране сель стал причиной гибели 11 человек

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, произошедший в провинциях Гулистан, Илам, Разави Хорасан, Северный Хорасан и Симнан сель нанес урон домам и инфраструктуре.

В Обществе Красного Полумесяца Ирана заявили, что в 21 городе и селе ведутся спасательные работы. 8 человек скончались в Разави Хорасане, 2 – в Гулистане, 1 – в Северном Хорасане. В селе Ширинабад 2 человека пропали без вести.

Больше всего сель нанес урон провинции Разави Хорасан. Сюда из различных регионов прибыли 190 спасателей.

И.Ф.