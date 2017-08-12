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В Баку в квартире обнаружен труп 85-летней женщины

2017-08-12 12:27 | www.oxu.az | 3

В Баку в квартире обнаружен труп 85-летней женщины.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано в поселке Забрат Сабунчинского района. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в одной из квартир по этому адресу обнаружен труп.

Во время осмотра квартиры было установлено, что труп принадлежит владелице дома Антонине Владимировне Бабаевой (1932 г.р.).

По факту ведется расследование. 

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