Азербайджанский Bank Respublika внедряет специальные карточные курсы евро к доллару

2017-08-12 12:34 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - С апреля 2017 года Bank Respublika отменил комиссии на обмен валюты по пластиковым картам, привязав все операции по обмену валюты посредством пластиковых карт к специальному курсу, устанавливаемому непосредственно банком.

Теперь, учитывая запросы клиентов, будут применяться специальные курсы на куплю и продажу евро к доллару. Преимущество данного нововведения заключается в том, что во время операций с иностранными валютами вместо невыгодного для клиентов двойного обмена (сопоставления обеих иностранных валют по отношению к манату), обмен между евро и долларом будет осуществляться напрямую на основании специального курса. Иными словами, будет произведена всего одна операция обмена. Кроме того, как и раньше, за проведение данных операций комиссия взиматься не будет.

Таким образом, впредь на официальном сайте банка в разделе карточных курсов будут ежедневно отображаться карточные курсы в связке евро к доллару . Эти курсы будут применяться ко всем операциям обмена валюты по пластиковым картам внутри страны и за её пределами.

Операции по обмену валюты с долларовых карт проводятся только по курсу платежных систем. Операции обмена в других иностранных валютах осуществляются на основании соответствующего внутреннего курса банка и платежных систем.

Bank Respublika действует в Азербайджане с 1992 года.