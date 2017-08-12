В Баку задержаны лица, вымогавшие деньги у иностранцев

2017-08-12 12:51 | www.apa.az | 4

В Баку задержаны лица, вымогавшие деньги у иностранцев.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 11 августа в одну из туристических компаний в Насиминском районе пришли двое неизвестных и связав руки и ноги работающим там иностранцам начали угрожать им ножом. Преступники требовали 1500 манатов. Требуемой ими суммы не оказалось и они, забрав 3 мобильных телефона, скрылись с места преступления.

Житель Баку Эльвин Исрафилов и житель Сумгаита Джафар Мусаев пришли в полицию с повинной. Они отметили, что эта компания взяла у них 1500 манатов на туристическое путешествие, однако компания обманула их и они никуда не ездили.

По факту возбуждено уголовное дело.