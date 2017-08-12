Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования египетскому коллеге

2017-08-12 13:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта Абдулфаттаху ас-Сиси.

«Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате столкновения двух пассажирских поездов вблизи Александрии. В связи с этим происшествием от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим. Аллах рехмет элясин!» - говорится в соболезновании.