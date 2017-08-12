Лавров попросил «мамой поклясться» похвалившего его дагестанца - ВИДЕО

2017-08-12 13:12 | www.oxu.az | 5

Участник всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» поблагодарил министра иностранных дел Сергея Лаврова за то, что тот ни разу «не облажался», сообщает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Хотел бы поблагодарить вас, что находясь постоянно на виду у миллионов, вы никогда не облажались», — сказал молодой человек из Дагестана, чем вызвал аплодисменты других участников форума и смех дипломата.

Лавров шутливо поинтересовался у него: «Мамой клянетесь?» Дагестанец ответил утвердительно, добавив, что благодаря главе МИД и президенту Владимиру Путину Россия «остается самой лучшей и могущественной страной».

Он также поинтересовался у министра иностранных дел, кого он видит в будущем своим преемником. Лавров оставил вопрос без ответа, напомнив, что кадровые решения принимает глава государства.

И.Ф.