На границе Азербайджана и Грузии скопилась небольшая очередь

2017-08-12 13:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На КПП на азербайджано-грузинской границе образовалась небольшая очередь, говорится в сообщении пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, распространенном в субботу.

Очередь образовалась на КПП "Сыныг Керпю" Товузского таможенного управления с утра 12 августа, говорится в сообщении.

Возникновение очереди при прохождении азербайджано-грузинской границы обусловлено возросшим числом транспортных средств и пассажиров в связи с наступлением выходных.

"Соответствующие структуры ГТК в настоящее время работают в усиленном режиме, принимают меры для регулирования прохождения границы. В ближайшие несколько часов очередь будет полностью устранена", - говорится в сообщении.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov