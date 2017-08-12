Президент Азербайджана выразил соболезнования своему египетскому коллеге

2017-08-12 13:26 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин президент, весть об аварии пассажирских поездов возле города Александрия, в результате которой погибли и пострадали множество людей, глубоко огорчила меня. В связи с произошедшей трагедией от имени азербайджанского народа и от себя лично приношу соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим».