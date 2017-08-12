Огромные очереди за билетами на матч «Карабаха» – ВИДЕО

2017-08-12 13:28 | www.oxu.az | 3

Сегодня поступили в продажу билеты на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Карабахом» и датским «Копенгагеном».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, c утра перед кассами Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова образовались длинные очереди.

Билеты стоят от 1 до 50 манатов. В одни руки продается не больше двух билетов.

Матч «Карабах» - «Копенгаген» состоится 15 августа и начнется в 20:00. Азербайджанский клуб впервые участвует в этой стадии Лиги чемпионов.

С.Б.

