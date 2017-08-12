ГТК об очереди на границе с Грузией – ЗАЯВЛЕНИЕ + ВИДЕО

2017-08-12 13:51 | www.oxu.az | 5

На КПП на азербайджано-грузинской границе образовалась небольшая очередь.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, распространенном в субботу.

Очередь образовалась на КПП «Сыныг Керпю» Товузского таможенного управления с утра 12 августа, говорится в сообщении.

Возникновение очереди при прохождении азербайджано-грузинской границы обусловлено возросшим числом транспортных средств и пассажиров в связи с наступлением выходных.

«Соответствующие структуры ГТК в настоящее время работают в усиленном режиме, принимают меры для регулирования прохождения границы. В ближайшие несколько часов очередь будет полностью устранена», - говорится в сообщении.

С.Б.

