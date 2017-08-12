Эхсан Захидов: «Обращения желающих попасть на прием к министру постпредством СМИ рассматриваться не будут»

2017-08-12 14:02 | www.apa.az | 4

МВД выразило отношение к заявлением некоторых лиц в СМИ о желании попасть на прием к министру.

Начальник пресс-службы МВД Эхзан Захидов отметил, что эти сайты занимаются обманом граждан.

По его словам, такие случаи бывают. Есть несколько малоизвестных сайтов, которые будто специализируются на этом. Печатая чье-то обращение, они обещают, что министр их примет и выслушает. Начальник пресс-службы сказал, что этим они обманывают граждан. Потому, что МВД, где график работы очень плотный, не может принимать граждан на основе обращений в СМИ.

Э.Захидов подчеркнул, что всем известно, министр Рамиль Усубов принимает граждан два раза в месяц: один раз – в различных регионах страны на основе поручения президента Ильхама Алиева, второй раз – в административном здании МВД. Также он отметил, что информация о днях приема всегда заранее известна СМИ.

По словам Э.Захидова, на официальном сайте МВД есть онлайн форма обращения. Граждане могут отправлять свои обращения на почту министерства. Они могут быть уверены, что поступившие на официальную почту электронные обращения будут рассмотрены: «Еще раз повторяю обращения желающих попасть на прием к министру постпредством СМИ рассматриваться не будут».