УМК: После Хаджа будет организованы поездки в другие священные города

2017-08-12 14:07 | www.oxu.az | 7

Ведутся подготовительные работы по организации паломничества из Азербайджана в такие священные города, как Наджаф, Кербала, Мешхед.

Об этом сообщили Oxu.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Отмечается, что в настоящее время управление занимается организацией паломничества Хадж:

«После завершения будет организовано посещение других священных городов».

По информации, помимо УМК, другие компании также осуществляют организацию паломничества в священные города.

C.Б.

