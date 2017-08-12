УМК: После Хаджа будет организованы поездки в другие священные города
2017-08-12 14:07 | www.oxu.az | 7
Ведутся подготовительные работы по организации паломничества из Азербайджана в такие священные города, как Наджаф, Кербала, Мешхед.
Об этом сообщили Oxu.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Отмечается, что в настоящее время управление занимается организацией паломничества Хадж:
«После завершения будет организовано посещение других священных городов».
По информации, помимо УМК, другие компании также осуществляют организацию паломничества в священные города.