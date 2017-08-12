МВД Грузии распространило заявление в связи с арестом азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО

2017-08-12 14:18 | www.apa.az | 4

МВД Грузии распространило заявление в связи со спецоперацией в Квемо Поничала, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает местное бюро АПА, два брата Н.Д. (1989 г.р.) и М.Д. (1976 г.р.) были задержаны за сбыт и хранение наркотиков.

Было установлено, что братья занимались продажей наркотиков. Во время осмотра их дома там было обнаружено 33 пакета героина.

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На улице Цуртавели в тбилисском пригороде Квемо Поничала, где компактно проживают азербайджанцы, прошла спецоперация, в ходе которой задержали двух лиц, обвиняемых в наркопреступлении.

Как сообщает АПА со ссылкой на apsny.ge, в пресс-службе МВД Грузии отметили, что следствие в отношении задержанных ведется в соответствии с первой и четвертой частями статьи 260 УК Грузии (незаконное приобретение – хранение – сбыт наркотического средства).

На месте находились правоохранители и представители спецназа. По информации соседей, задержанные являются братьями. Они заявляют, что раньше ничего не слышали об участии братьев в подобных делах. По их словам, задержанные – из нуждающейся семьи.

По словам членов семьи задержанных, обвинения беспочвенны и правоохранители подбросили им наркотики.

Как заявил брат задержанных Самрат Джафаров, спецназ выгнал семью из дома, а позже сказали, что в доме было найдено наркотическое средство.

По его словам, сначала братьев вызвали в отделение полиции, когда в дом прибыл спецназ, они по-прежнему находились в отделении. Члены семьи требуют от МВД своевременно освободить задержанных, а так же проведения независимой экспертизы.

Семья также не исключает, что произошедший факт может быть связан с существующим конфликтом с соседями.