Уволенная с работы женщина пыталась покончить с собой
2017-08-12 14:45 | www.oxu.az | 4
В Товузском районе уволенная с работы женщина совершила попытку суицида.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в селе Дондар Гушчу.
Работающая уборщицей жительница села Сафарова Тамелла Махмуд гызы 1960 г.р пыталась покончить с собой из-за увольнения.
С этой целью она выпила уксусную кислоту. Близкие доставили женщину в больницу, где после оказания медицинской помощи она была размещена в реанимационное отделение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По факту ведется расследование.