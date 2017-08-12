Уволенная с работы женщина пыталась покончить с собой

2017-08-12 14:45 | www.oxu.az | 4

В Товузском районе уволенная с работы женщина совершила попытку суицида.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в селе Дондар Гушчу.

Работающая уборщицей жительница села Сафарова Тамелла Махмуд гызы 1960 г.р пыталась покончить с собой из-за увольнения.

С этой целью она выпила уксусную кислоту. Близкие доставили женщину в больницу, где после оказания медицинской помощи она была размещена в реанимационное отделение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По факту ведется расследование.

С.Б.

