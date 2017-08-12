Рамил Гулиев рассказал, почему отказался от сборной Азербайджана

2017-08-12 15:07 | www.oxu.az | 5

У меня никогда не было никаких обид на мою родину – Азербайджан. И, в принципе, почему они должны быть? Были некоторые руководители, которые не желали мне добра, и только поэтому я покинул страну. Они не создавали мне приемлемых условий для подготовки и не были заинтересованы в том, чтобы я достойно представлял Азербайджан на международной арене.

Как передает Oxu.Az, об этом он рассказал в интервью ТАСС рассказал чемпион мира 2017 года в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, выступающий за сборную Турции.

В четверг Гулиев впервые в карьере стал чемпионом мира, показав на дистанции 200 метров результат 20,09 секунды.

«Азербайджанцы и турки – это два братских народа. А по сути, это один народ, на самом деле. Поэтому я чувствую себя очень естественно. Наши языки очень похожи, поэтому уже через два месяца я начал легко общаться на турецком», - сказал Р.Гулиев.

С.Б.

