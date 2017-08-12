Уровень обучения в азербайджаноязычных школах Грузии признан низким

2017-08-12 15:43 | www.apa.az | 4

Министр науки и образования Грузии Александр Джеджелава дал оценку уровню обучения в школах, в которых получают образование на родном языке представители национальных меньшинств.

Как сообщает грузинское бюро АПА, глава ведомства провел сравнение уровней городских и сельских школ страны.

«Можно сказать, обучение в частных и государственных школах Тбилиси ведется на уровне европейской образовательной системы. Что же касается сельских школ, то они отстают от городских. А уровень школ, в которых получают образование на родном языке представители национальных меньшинств, еще ниже, чем уровень сельских школ», - констатировал министр.

По мнению Джеджелавы, проблема обусловлена падением престижа профессии учителя.

«За последние 25 лет престиж педагогической профессии упал», - сказал он.

Отметим, в настоящее время в Грузии функционируют 124 азербайджаноязычные школы.