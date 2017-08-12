Умер актер Виктор Смирнов

2017-08-12 17:06 | www.oxu.az | 4

Актер театра и кино Виктор Смирнов умер в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 12 августа, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Причина смерти в публикации не указана. Между тем на сайте Александринского театра говорится, что артист в последние годы боролся с серьезной болезнью.

«Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Виктора Федоровича Смирнова. О дате церемонии прощания Александринский театр сообщит дополнительно», — отмечается в сообщении.

Смирнов окончил Горьковское театральное училище, с 80-х годов служил в Александринском театре. Он исполнил свыше 70 ролей в кино, в том числе играл в «Борисе Годунове» (1986), «Улицах разбитых фонарей» (1998), «Агенте национальной безопасности — 2» (2000), «Мастере и Маргарите» (2005) и «Ликвидации» (2007). В 1992 году Смирнов удостоился звания народного артиста России.

С.Б.

