Более трех миллионов жителей КНДР пожелали пойти в армию

2017-08-12 18:00 | www.oxu.az | 5

Порядка 3,5 миллиона жителей Северной Кореи, включая простых работников, членов компартии и солдат, пожелали вступить или вернуться в ряды армии КНДР для борьбы с Соединенными Штатами на фоне обострившегося конфликта между двумя странами.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 12 августа, сообщает Reuters со ссылкой на «Нодон Синмун» — газету ЦК Трудовой партии Северной Кореи.

Отмечается, что число желающих служить в Вооруженных силах народной республики резко возросло после того, как 7 августа «Нодон Синмун» опубликовала материал, осуждающий резолюцию Совбеза ООН, который ужесточил санкции против Пхеньяна.

11 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений против Северной Кореи. Эти меры, по словам американского лидера, станут «очень серьезными».

С.Б.

