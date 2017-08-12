Эрдоган: «Отношения Анкара-Берлин улучшатся после выборов в Бундестаг»

2017-08-12 18:42 | www.apa.az | 4

Отношения Анкара-Берлин нормализуются после парламентских выборов, которые пройдут в Германии в следующем месяце. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает АПА со ссылкой на Reuters, турецкий лидер отметил, что причина ухудшения отношений между Турцией и ФРГ кроется во внутренней европейской политике, характерной для стран Евросоюза в преддверии выборов.

«Аналогичным образом ранее действовали Франция и Австрия. Сейчас мы становимся свидетелями того, что этой стратегии придерживается и Германия. Уверен, что ситуация улучшится после выборов», - сказал глава турецкого государства.