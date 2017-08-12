Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

2017-08-12 19:15 | www.trend.az | 0

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: AA