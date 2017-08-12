Десять языческих фотографий, на которые не стоит смотреть на ночь

2017-08-12 20:00 | www.oxu.az | 7

Когда идёт речь о славянской культуре, всем на ум сразу приходят водка, меховые шапки и Православная церковь. Но польский фотограф Марцин Награба показал более древнюю красоту славянского народа, вернувшись во времена язычества.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Создателем потрясающих и в то же время мрачных костюмов является польский художник Агнешка Осипа. Кстати, в роли одной из моделей проекта выступила мать самого фотографа.

A.C.

