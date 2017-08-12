В Польше в ДТП с автобусом пострадали около 30 человек
2017-08-12 20:27 | www.apa.az | 3
Почти 30 человек получили ранения во время ДТП с автобусом возле города Тарнобжег в Польше. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция RMF FM.
"Двухэтажный автобус, в котором путешествовали 85 человек, съехал с дороги и перевернулся. 28 пассажиров получили ранения", — говорится в сообщении.
На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семеро раненых находятся в тяжелом состоянии.
Причина аварии пока неизвестна. Полиция уже установила, что водитель был трезв.
Некоторые пассажиры рассказывают, что непосредственно перед происшествием слышали громкий звук с той стороны автобуса, где ранее водитель менял проколотое колесо.