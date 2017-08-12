В Турции арестовали трех террористов ИГ

2017-08-12 20:20 | www.oxu.az | 5

Трое мужчин, подозреваемых в убийствах по заданию террористической группировки "Исламское государство", арестованы на юго-востоке Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом передает в субботу агентство Anadolu.



Сообщается, что полиция провела одновременные операции в юго-восточных провинциях Шанлыурфа, Газиантеп, и Малатья по результатам расследования убийства гражданина Сирии в Шанлыурфа в июле. Оружие, использовавшееся во время убийства, был найдено у задержанных.



По версии следствия, боевики прибыли из сирийской Ракки и планировали нападения на людей, которые действовали против террористической группировки.

Л.А.