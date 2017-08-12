В Пакистане прогремел взрыв, погибли десять человек, 14 получили ранения

2017-08-12 21:47 | www.trend.az | 6

Взрыв произошел в субботу вечером в пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан, десять человек погибли, 14 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на газету Dawn.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Пострадавшие доставлены в больницу. По словам представителя полиции Абдула Раззака Шима (Abdul Razzak Cheema), шесть раненых находятся в критическом состоянии.

Причина взрыв пока неизвестна. По данным очевидцев, взрыв произошел около транспортного средства сил безопасности.