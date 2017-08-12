Член руководства «Талибана» сдался армии Афганистана

2017-08-12 22:00 | www.oxu.az | 5

Заместитель руководителя военной комиссии радикального движения "Талибан" сдался правительственным войскам в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа .



«Заместитель военной комиссии «Талибана» Кари Махфозулла (Qari Mahfozullah) сдался силам безопасности в нестабильном районе Бурка этим утром», — заявил представитель одного из подразделений Гулам Хазрат Карими.



Еще трое боевиков движения были ликвидированы в ходе операции в районе Дара-э-Гулак (Dara-e-Gulak), отметит Карими.

Л.А.