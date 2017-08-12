Россия и Азербайджан будут развивать сотрудничество в сфере ВТС

2017-08-12 22:36 | www.apa.az | 4

Россия и Азербайджан намерены развивать всестороннее сотрудничество в сфере ВТС. Как сообщает московский корреспондента АПА, согласно сообщению Минобороны РФ, об этом журналистам заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"У нас сотрудничество во многих направлениях в военной сфере развивается - в области ВТС, военного образования, совместных учений и занятий. Я считаю, что у нас перспективы большие и в дальнейшем мы будем развивать это сотрудничество", - сказал он.

Гасанов напомнил, что РФ и Азербайджан проводили совместные учения в Каспийском море. Кроме того, многие офицеры и курсанты из Азербайджана получают образование в военных учебных заведениях РФ. "Очень много техники российского производства стоит на вооружении нашей армии", - добавил Гасанов.

Говоря о "Танковом биатлоне", он высоко оценил организацию соревнований и напомнил, что в Азербайджане прошел "Кубок Каспия", где участвовали военно-морские силы четырех стран.

"Организатором и вдохновителем этих Игр является Россия. Военные игры приобретают популярность - все больше и больше стран каждый год в них участвуют", - сказал Гасанов.