Непогода в Польше унесла жизни четырех человек

2017-08-12 22:27 | www.oxu.az | 3

В Польше 4 человека стали жертвами непогоды, ещё порядка 36 пострадали.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди погибших двое детей - их придавило деревьями в городе Сушек. Штормовой ветер повредил линии электропередач и трансформаторные подстанции.

По всей стране без электричества остались 500 тысяч человек. Синоптики дают неутешительные прогнозы. По их словам, грозы ожидаются еще в ряде регионов страны.

По прогнозам метеорологов, это еще не конец сильных гроз и бурь в Польше. Штормовые предупреждения получили такие воеводства, как Варминско-Мазурское, Свентокшиское, Малопольское, Лодзинское и Силезское. Но в наибольшей опасности находятся Люблинское и Подкарпатское воеводства, где ожидается температура выше 35 градусов по Цельсию с порывами ветра до 100 километров в час.

Л.А.