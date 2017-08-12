Зидан продлил контракт с «Реалом» с удвоенной зарплатой
2017-08-12 23:00 | www.oxu.az | 3
Главный тренер футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан продолжит работу с мадридским клубом.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, источник в «Реале» сообщает, что стороны заключили новый контракт сроком до лета 2020 года. О нем будет объявлено, как и в ситуации с Иско, когда будет подходящий момент.
Зарплата Зидана выросла с 4,35 миллиона евро в год до 8 миллионов, часть из этой суммы будет выплачиваться бонусами за достижения.
Л.А.