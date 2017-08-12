В Баку дорожная полиция массово оштрафовала водителей

2017-08-12 23:30 | www.oxu.az | 6

Специальная оперативная группа, состоящая из сотрудников Управления государственной дорожной полиции (УГДП) Главного управления полиции города Баку (ГУПБ), провела рейд в целях усиления борьбы нарушителями правил дорожного движения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе рейда были оштрафованы более 60 водителей.

Мероприятие главным образом было нацелено на выявление водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, устанавливающих на автотранспортных средствах дополнительные звукоусиливающие устройства, не подчиняющихся законным требованиям сотрудников полиции, допускающих другие серьезные правонарушения.

На территории Сабаильского района водитель автомобиля марки "Мерседес", не подчинившись требованию сотрудников полиции остановиться, проследовал до места своего проживания. После того как транспортное средство было остановлено, водитель оказал физическое сопротивление сотрудникам дорожной полиции.

Сотрудниками полиции была установлена личность нарушителя, им оказался житель Сабаильского района столицы Хамис Сейранов.

После проведения с ним профилактической беседы, водитель признался, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные в ходе рейда автомобили доставлены на временные охраняемые стоянки ГУПБ.

В сообщении также отмечается, что за первое полугодие 2017 года в соответствующем законодательству порядки приняты меры в отношении 8000 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Л.А.