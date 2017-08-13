Индийский охотник убил слона, раздавившего 15 человек

2017-08-13 00:24 | www.apa.az | 3

Индийский охотник Наваб Сафат Али Кхан по просьбе властей застрелил дикого слона в штате Джаркханд, убившего 15 человек на востоке Индии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

По данным агентства, в операции принимали около 100 человек, однако власти дали разрешение на открытие огня только Кхану.

"Если бы он ударил нас хоботом, мы бы погибли. Это была опасная операция", — цитирует агентство охотника.

По словам главного лесника и хранителя дикой природы Джхаркханда Л.Р. Сингха, решение убить слона было принято после безуспешных попыток в течение недели применить транквилизатор и поймать животное.

Согласно данным агентства, отделившийся от своей группы слон раздавил четверых человек в марте в индийском штате Бихар, еще 11 были убиты животным в соседнем Джаркханде.

По оценкам министерства окружающей среды, каждый день по меньшей мере один человек в Индии погибает в столкновении с редкими животными, преимущественно слонами.